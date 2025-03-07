В ночь на 7 марта в Славянске Донецкой области из-за российской бомбардировки пострадали семеро человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин и полиция Донецкой области.

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Ранения получили две девочки трех и четырех лет.

По информации полиции, россияне сбросили на город бомбу ФАБ-250, но Лях сообщал о попадании управляемых авиабомб (в множественном числе).

На месте попадания – улице Тополиной – повреждено 28 домов и пять автомобилей.

24 февраля Россия сбросила на Славянск управляемые авиабомбы. В результате этого погиб человек и еще двое пострадали.

25 февраля россияне нанесли удары по Краматорску. Из-за этого погиб человек и еще 16 получили ранения.