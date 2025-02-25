Россияне ударили по Краматорску: есть погибший и 14 раненых, в том числе дети – фото

Последствия атаки (Фото: Нацполиция)

Днем во вторник, 25 февраля, россияне нанесли удары по Краматорску, убив и ранив людей. Об этом сообщили Национальная полиция и Донецкая областная военная администрация.

Около 14:20 россияне ударили по частному сектору города. В результате атаки погиб один человек. Еще 14 человек получили ранения. Среди травмированных четверо детей.

В результате атаки повреждено по меньшей мере 17 частных домов. В настоящее время идет спасательная операция.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что все обстоятельства обстрела, точное количество пострадавших и разрушений устанавливают специальные службы.

Фото: Краматорский городской совет

Фото: Краматорский городской совет

Фото: Краматорский городской совет

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

22 февраля 2025 года Россия нанесла семь авиаударов по Константиновке в Донецкой области.

24 февраля россияне обстреляли Славянск – погибла женщина, два человека пострадали.