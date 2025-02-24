Россияне обстреляли Славянск в Донецкой области – погибла женщина, два человека пострадали. Об этом сообщила Национальная полиция.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По данным следствия, удар по жилому сектору произошел около 15:50 – предварительно, захватчики атаковали двумя модифицированными авиабомбами "УМПБ Д-30 СН".

Из-под руин торгового заведения извлекли тело 36-летней женщины, еще двое граждан получили травмы.

Было повреждено по меньшей мере 14 частных домов, магазины, аптека, образовательное учреждение, религиозное сооружение, нежилые помещения и пять машин.

На местах ударов работали следственно-оперативная группа, парамедики, взрывотехники, патрульная полиция и спасатели.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

С вечера 23 февраля и в ночь на 24-е Россия снова атаковала Украину большим количеством ударных беспилотников и дронов-имитаторов. В этот раз РФ запустила 185 БПЛА. Есть последствия в четырех областях, сообщили "Воздушные силы".

По состоянию на утро было подтверждено ущерб 113 беспилотников, еще 71 – локационно потерян (без негативных последствий).