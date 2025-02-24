Россия запустила 185 беспилотников: есть последствия в разных частях Украины

"Шахед" (Иллюстративное фото: Pacific Press)

С вечера 23 февраля и в ночь на 24-е Россия снова атаковала Украину большим количеством ударных беспилотников и дронов-имитаторов. В этот раз РФ запустила 185 БпЛА. Есть последствия в четырех областях, сообщили Воздушные силы.

По состоянию на 08:00 подтверждено уничтожение 113 беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях.

71 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровска, ьОдесская, Киевская и Хмельницкая области.

В частности, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ночью в области работали силы ПВО и сбили четыре БпЛА. Однако из-за вражеской атаки в Днепровском районе повреждены два частных дома и два хозяйственных сооружения.

Мэр Киева Виталий Кличко поздно вечером 23 февраля сообщал, что в Деснянском районе на открытой территории упали обломки БпЛА. Обошлось без пострадавших.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин написал, что ночью над областью сбили два "шахеда". Однако в результате вражеской атаки поврежден фасад, окна, двери, крыша жилого дома и автомобиль. Также взрывной волной повреждены окна еще в пяти домах. Пострадавших нет.

В Одессе и области писали об угрозе БпЛА для разных районов, но о последствиях не сообщили.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер пишет, что в пригороде Одессы осколками дрона повреждены припортовая инфраструктура, остекление и крыша частного дома, а также легковые автомобили. Погибших и пострадавших нет.

Прошлой ночью, на 23 февраля, Россия атаковала Украину рекордным количеством БпЛА – было 267 дронов.

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