Зеленский: Украина еще не получила все системы Patriot, о которых партнеры объявили в июле

Также президент сообщил, что Украина разрабатывает собственные аналоги систем ПВО, но подробностей не предоставил

Patriot (Фото: EPA)

Украина все еще не получила все системы противовоздушной обороны Patriot, о передаче которых партнеры объявили на саммите НАТО в июле 2024 года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции .

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"Вот такие термины, к сожалению... Я даже не говорю о новых системах, я говорю о тех системах, о которых мы договорились в июле прошлого года", – отметил он.

По словам Зеленского, Украина занимается этими вопросами и работает над получением систем ПВО.

Также президент сообщил, что Украина разрабатывает свои аналоги такого вооружения: "Больше ничего не скажу".

По итогам саммита НАТО в Вашингтоне, Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия в следующие месяцы предоставят Украине десятки дополнительных систем ПВО Patriot, NASAMS, HAWK, IRIS-T, SAMP-T и Gepard и боеприпасы.

В январе 2025-го главнокомандующий ВСУ Сырский сообщал, что украина работает над созданием собственного комплекса ПВО, а также современной ракетной системы как сдерживающего фактора от российского "Орешника".