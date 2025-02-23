Зеленский: Украина еще не получила все системы Patriot, о которых партнеры объявили в июле
Patriot (Фото: EPA)

Украина все еще не получила все системы противовоздушной обороны Patriot, о передаче которых партнеры объявили на саммите НАТО в июле 2024 года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции .

"Вот такие термины, к сожалению... Я даже не говорю о новых системах, я говорю о тех системах, о которых мы договорились в июле прошлого года", – отметил он.

По словам Зеленского, Украина занимается этими вопросами и работает над получением систем ПВО.

Также президент сообщил, что Украина разрабатывает свои аналоги такого вооружения: "Больше ничего не скажу".

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