Зеленський: Україна ще не отримала всі системи Patriot, про які партнери оголосили ще у липні
Україна все ще не отримала всі системи протиповітряної оборони Patriot, про передання яких партнери оголосили під час саміту НАТО у липні 2024 року. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.
"Ось такі терміни, на жаль... Я навіть не говорю про нові системи, я говорю про ті системи, про які ми домовилися у липні минулого року", – зазначив він.
За словами Зеленського, Україна займається цими питаннями й працює над отриманням систем ППО.
Також президент повідомив, що Україна розробляє власні аналоги такого озброєння: "Більше нічого не скажу".
- За підсумками саміту НАТО у Вашингтоні, Сполучені Штати, Німеччина, Нідерланди, Румунія й Італія впродовж наступних місяців дадуть Україні десятки додаткових систем ППО Patriot, NASAMS, HAWK, IRIS-T, SAMP-T, Gepard і боєприпаси.
- У січні 2025-го головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомляв, що Україна працює над створенням власного комплексу ППО, а також сучасної ракетної системи як стримувального фактора від російського "Орєшніка".