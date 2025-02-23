Зеленський: Україна ще не отримала всі системи Patriot, про які партнери оголосили ще у липні
Patriot (Фото: EPA)

Україна все ще не отримала всі системи протиповітряної оборони Patriot, про передання яких партнери оголосили під час саміту НАТО у липні 2024 року. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

"Ось такі терміни, на жаль... Я навіть не говорю про нові системи, я говорю про ті системи, про які ми домовилися у липні минулого року", – зазначив він.

За словами Зеленського, Україна займається цими питаннями й працює над отриманням систем ППО.

Також президент повідомив, що Україна розробляє власні аналоги такого озброєння: "Більше нічого не скажу".

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