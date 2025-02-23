Росія планує виготовити близько 3000 далекобійних ракет у 2025 році – українська розвідка

Також цього року окупанти планують виготовити понад 7 млн боєприпасів і мін великого калібру

Запуск ракети "Іскандер" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У 2025 році росіяни планують виготовити близько 3000 ракет великої дальності, повідомив начальник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко під час форуму " Україна. Рік 2025".

"Це ті засоби озброєння, які майже кожного дня знищують нашу інфраструктуру", – розповів посадовець.

Моделі ракет він не уточнив.

Також Іващенко повідомив, що цього року окупанти планують виготовити понад 7 млн боєприпасів і мін великого калібру.

У цій сфері РФ "чітко змагається" і розуміє, що виготовляє набагато більше таких боєприпасів, аніж сукупно всі країни Європи.