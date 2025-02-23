Росія планує виготовити близько 3000 далекобійних ракет у 2025 році – українська розвідка
У 2025 році росіяни планують виготовити близько 3000 ракет великої дальності, повідомив начальник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко під час форуму "
"Це ті засоби озброєння, які майже кожного дня знищують нашу інфраструктуру", – розповів посадовець.
Моделі ракет він не уточнив.
Також Іващенко повідомив, що цього року окупанти планують виготовити понад 7 млн боєприпасів і мін великого калібру.
У цій сфері РФ "чітко змагається" і розуміє, що виготовляє набагато більше таких боєприпасів, аніж сукупно всі країни Європи.
- У листопаді 2024 року президент Зеленський повідомив, що поставив завдання українським виробникам виготовити щонайменше 3000 крилатих ракет і ракет-дронів та 30 000 далекобійних дронів.
- Того ж місяця голова держави зазначав, що впродовж 2024 року Україна змогла виготовити понад 100 одиниць ракетного озброєння, передбачається подальший розвиток української оборонної промисловості.