РФ планирует изготовить около 3000 дальнобойных ракет в 2025 году – украинская разведка

Также в этом году оккупанты планируют произвести более 7 млн боеприпасов и мин большого калибра

Запуск ракеты "Искандер" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В 2025 году россияне планируют изготовить около 3000 ракет большой дальности, сообщил начальник Службы внешней разведки Олег Иващенко во время форума. Украина. Год 2025".

"Это те средства вооружения, которые почти каждый день уничтожают нашу инфраструктуру", – рассказал чиновник.

Модели ракет он не уточнил.

Также Иващенко сообщил, что в этом году оккупанты планируют произвести более 7 млн боеприпасов и мин большого калибра.

В этой сфере РФ "четко соревнуется" и понимает, что производит гораздо больше таких боеприпасов, чем совокупно все страны Европы.