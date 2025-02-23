РФ планирует изготовить около 3000 дальнобойных ракет в 2025 году – украинская разведка
В 2025 году россияне планируют изготовить около 3000 ракет большой дальности, сообщил начальник Службы внешней разведки Олег Иващенко во время форума.
"Это те средства вооружения, которые почти каждый день уничтожают нашу инфраструктуру", – рассказал чиновник.
Модели ракет он не уточнил.
Также Иващенко сообщил, что в этом году оккупанты планируют произвести более 7 млн боеприпасов и мин большого калибра.
В этой сфере РФ "четко соревнуется" и понимает, что производит гораздо больше таких боеприпасов, чем совокупно все страны Европы.
- В ноябре 2024 года президент Зеленский сообщил, что поставил задачу украинским производителям изготовить не менее 3000 крылатых ракет и ракет-дронов и 30 000 дальнобойных дронов.
- В том же месяце глава государства отмечал, что в течение 2024 года Украина смогла изготовить более 100 единиц ракетного вооружения, предполагается дальнейшее развитие украинской оборонной промышленности.