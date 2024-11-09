Зеленский: В этом году Украина произвела более 100 единиц ракетного вооружения

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В 2024 году Украина смогла изготовить более 100 единиц ракетного вооружения, предполагается дальнейшее развитие украинской оборонной промышленности. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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"В этом году мы смогли выйти на значительные результаты по нескольким направлениям. Это и наша украинская артиллерия – наши снаряды, наши пушки. Это и дроны – разных видов, для различных задач, – которые не только помогают фронту защищать позиции и уничтожать оккупанта, но и наносят удары по России на все большую глубину. Будем это наращивать. Перешагнули отметку первых ста единиц ракетного вооружения в этом году", – сказал он.

Кроме того, было проведено совещание по ситуации на фронте. Докладывали министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Анатолий Баргилевич. Больше внимания уделили Кураховскому направлению, подчеркнул Зеленский.