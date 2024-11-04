Западные союзники увеличили поставки оружия Украине, в частности артиллерии – Зеленский
Западные союзники в соответствии с пакетами военной помощи увеличили поставки оружия Украине, в частности это касается артиллерии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после совещания с военным руководством.
"Есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта – фиксируем увеличение поставок, согласно пакетам поддержки. Лучшими стали результаты в поставках по артиллерии", – написал глава государства.
Зеленский провел совещания с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским, министром обороны Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба Анатолием Баргилевичем.
Они подробно обсудили ситуацию на фронте, в частности, на Покровском, Кураховском, Торецком и Купянском направлениях. Также президент заслушал отдельный доклад о Курской операции.
Зеленский также отметил, что Умеров доложил о поставках беспилотников украинского производства для Вооруженных сил. Он отметил, что утвержденные планы поставок от производителей выполняются.
Президент поручил министру обороны дополнительно увеличить заказы на украинские дроны для нужд оборонных операций.
- Ни одна отдельная система вооружений не способна изменить ситуацию на поле боя и остановить войну – важное совокупное влияние военного потенциала Украины, заявил 2 ноября министр обороны США Ллойд Остин в публикации для журнала Foreign Affairs.
- Ранее, в апреле, тогдашний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже высказывал позицию, что "ситуацию на поле боя не может изменить одна система", когда комментировал передачу Украине истребителей F-16.