Западные союзники увеличили поставки оружия Украине, в частности артиллерии – Зеленский
Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Западные союзники в соответствии с пакетами военной помощи увеличили поставки оружия Украине, в частности это касается артиллерии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после совещания с военным руководством.

"Есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта – фиксируем увеличение поставок, согласно пакетам поддержки. Лучшими стали результаты в поставках по артиллерии", – написал глава государства.

Зеленский провел совещания с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским, министром обороны Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба Анатолием Баргилевичем.

Они подробно обсудили ситуацию на фронте, в частности, на Покровском, Кураховском, Торецком и Купянском направлениях. Также президент заслушал отдельный доклад о Курской операции.

Зеленский также отметил, что Умеров доложил о поставках беспилотников украинского производства для Вооруженных сил. Он отметил, что утвержденные планы поставок от производителей выполняются.

Президент поручил министру обороны дополнительно увеличить заказы на украинские дроны для нужд оборонных операций.

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