Столтенберг: F-16 не станут для Украины "серебряной пулей" в войне с Россией

Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что "одна система", имея в виду истребители F-16, не изменят ситуацию на поле боя в Украине. Об этом он сообщил в интервью Bild.

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"Думаю, тот факт, что союзники по НАТО поставляют F-16, а также учат пилотов и поставляют вооружение к истребителям – это еще один пример значительной военной поддержки для Украины. Но ситуацию на поле боя не может изменить одна система. Это не серебряная пуля", который может изменить всю войну", – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что истребители F-16 важны, ведь они еще больше усилят возможности Украины по отражению российской агрессии.

"Поэтому я приветствую то, что союзники сейчас усердно работают над этими поставками, а также обучением пилотов и техперсонала для F-16", – сказал он.

На вопрос о сроках поставок истребителей Столтенберг ответил, что время играет роль на поле боя, однако необходимо подготовить инфраструктуру и научить летчиков.

"Но в то же время мы должны помнить, что поставка F-16 требует времени не столько для того, чтобы подготовить самолеты, а потому, что важно иметь обученных пилотов. И не только обученных пилотов, это целая система технического обслуживания, поддержки, а также технических средств, которые позволят F-16 стать действительно работающим орудием", — подчеркнул генсек НАТО.

1 марта тогдашний спикер командования ВС ВСУ Игнат сообщал, что украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по воздушным и наземным целям на истребителях F-16, тренируют тактические приемы.

18 марта сообщалось, что Румыния согласовала обучение 50 украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на авиабазе Фетешти.

29 марта бельгийское правительство одобрило выделение Украине около 100 млн евро в рамках "авиационной коалиции": средства пойдут на обслуживание истребителей F-16.

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