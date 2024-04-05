Столтенберг: F-16 не стануть для України "срібною кулею" у війні з Росією

Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що "одна система", маючи на увазі винищувачі F-16, не змінить ситуацію на полі бою в Україні. Про це він повідомив у інтерв'ю Bild.

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"Думаю, той факт, що союзники з НАТО постачають F-16, а також навчають пілотів і постачають озброєння до винищувачів – це ще один приклад значної військової підтримки для України. Але ситуацію на полі бою не може змінити одна система. Це не "срібна куля", яка може змінити всю війну", – заявив Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що винищувачі F-16 важливі, адже вони ще більше посилять можливості України з відбиття російської агресії.

"Тому я вітаю те, що союзники зараз старанно працюють над цими постачаннями, а також над навчанням пілотів і техперсоналу для F-16", – сказав він.

На запитання щодо термінів постачань винищувачів Столтенберг відповів, що час відіграє роль на полі бою, однак необхідно підготувати інфраструктуру і навчити льотчиків.

"Але водночас ми повинні пам’ятати, що постачання F-16 потребує часу не стільки для того, щоб підготувати літаки, а тому, що важливо мати навчених пілотів. І не тільки навчених пілотів, це ціла система технічного обслуговування, підтримки, а також технічних засобів, які дадуть змогу F-16 стати знаряддям, яке дійсно працює", – наголосив генсек НАТО.

1 березня тодішній речник командування ПС ЗСУ Ігнат повідомляв, що українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по повітряних і наземних цілях на винищувачах F-16, тренують тактичні прийоми.

18 березня повідомлялося, що Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на авіабазі Фетешті.

29 березня бельгійський уряд схвалив виділення Україні близько 100 млн євро в межах "авіаційної коаліції": кошти підуть на обслуговування винищувачів F-16.

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