ЗСУ: Українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів на F-16 у небі та на землі

Ігнат заявив, що пів року — це максимально короткий термін, за який можна перевчити льотчиків

Юрій Ігнат (Фото: скриншот із відео)

Українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по повітряних і наземних цілях на винищувачах F-16, тренують тактичні прийоми. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, на F-16 необхідно не лише літати та контролювати повітряний простір, але й воювати, а тому льотчики відпрацьовують бойову роботу.

Він зазначив, що інженери також продовжують навчатися обслуговувати ці літаки, озброєння, програмувати завдання ударів високоточною зброєю.

Ігнат заявив, що вся підготовка потрібна для максимально ефективного застосування F-16 та ударів по повітряних, наземних та морських цілях.

"Україна адаптує інфраструктуру на певних майданчиках для того, щоб ці літаки могли застосовуватися з наших аеропортів", — сказав військовий.

Спікер наголосив, що перехід на F-16 не може бути швидким, а пів року — це максимально короткий термін, за який можна перевчити льотчиків та інженерів. Мінімальна програма підготовки на винищувачах на Заході — два роки.

26 грудня 2023 року перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками у Данії.

5 січня 2024 року повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 до Данії та близько 50 осіб у період із березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

15 лютого спікер Міноборони Павлюк повідомив, що на 19-му засіданні у форматі "Рамштайн" не обговорювалося питання винищувачів F-16 для України, оскільки всі рішення вже ухвалені.

Читайте також: Україна посилить Повітряні сили у 2024 році. Це фундаментальне завдання – Зеленський