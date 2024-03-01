ВСУ: Украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов на F-16 в небе и на земле

Игнат заявил, что полгода — это максимально короткий срок, за который можно переучить летчиков

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по воздушным и наземным целям на истребителях F-16, тренируют тактические приемы. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, на F-16 необходимо не только летать и контролировать воздушное пространство, но и воевать, а поэтому летчики отрабатывают боевую работу.

Он отметил, что инженеры также продолжают учиться обслуживать эти самолеты, вооружение, программировать нанесение ударов высокоточным оружием.

Игнат заявил, что вся подготовка нужна для максимально эффективного применения F-16 и ударов по воздушных, наземным и морским целям.

"Украина же адаптирует инфраструктуру на определенных площадках для того, чтобы эти самолеты могли применяться из наших аэропортов", — сказал военный.

Спикер подчеркнул, что переход на F-16 не может быть быстрым, а полгода — это максимально короткий срок, за который можно переучить летчиков и инженеров. Минимальная же программа подготовки на истребителях на Западе — два года.

26 декабря 2023 года первая группа из шести украинских летчиков закончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

5 января 2024 года сообщалось, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.

15 февраля спикер Минобороны Павлюк сообщил, что на 19-м заседании в формате "Рамштайн" не обсуждался вопрос истребителей F-16 для Украины, поскольку все решения уже приняты.

Читайте также: Украина усилит Воздушные силы в 2024 году. Это фундаментальное задание – Зеленский