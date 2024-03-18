Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 – Digi24

F-16. Фото: EPA

Президент Румунії Клаус Йоганніс дав згоду на навчання близько 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на військово-повітряній базі Фетешті. Про це повідомило видання Digi24 з посиланням на неназваного співрозмовника в органах влади країни.

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За інформацією видання, румунський президент надіслав до парламенту лист, яким повідомив, що погодив навчання близько 50 українських військових на літаках F-16.

Також Йоганніс схвалив транзит в Україну переданого Фінляндією обладнання та матеріальних цінностей. 18 березня цей лист було включено до порядку денного спільного засідання керівництва обох палат парламенту Румунії.

Співрозмовник видання не повідомив, коли почнуться навчання, але джерела Digi24 стверджують, що українські пілоти повинні прибути на авіабазу цього літа, а завершаться навчання наприкінці 2024 року.

5 січня 2024 року повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 до Данії та близько 50 осіб у період із березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

15 лютого спікер Міноборони Павлюк повідомив, що на 19-му засіданні у форматі "Рамштайн" не обговорювалося питання винищувачів F-16 для України, бо всі рішення вже ухвалені.

1 березня тодішній речник командування ПС ЗСУ Ігнат повідомляв, що українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по повітряних і наземних цілях на винищувачах F-16, тренують тактичні прийоми.

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