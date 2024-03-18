Румыния согласовала обучение 50 украинских пилотов на истребителях F-16 – Digi24

F-16 EPA

Президент Румынии Клаус Йоханнис дал согласие на обучение около 50 украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на военно-воздушной базе Фетешти. Об этом сообщило издание Digi24 со ссылкой на неназванного собеседника в органах власти страны.

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По информации издания, румынский президент направил в парламент письмо, которым сообщил, что согласовал обучение около 50 украинских военных на самолетах F-16.

Также Йоханнис одобрил транзит в Украину переданного Финляндией оборудования и материальных ценностей. 18 марта данное письмо было включено в повестку дня совместного заседания руководства обеих палат парламента Румынии.

Собеседник издания не сообщил, когда начнется обучение, но источники Digi24 утверждают, что украинские пилоты должны прибыть на авиабазу этим летом, а завершится обучение в конце 2024 года.

5 января 2024 года сообщалось, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024-го для обучения украинских летчиков.

15 февраля спикер Минобороны Павлюк сообщил, что на 19-м заседании в формате "Рамштайн" не обсуждался вопрос истребителей F-16 для Украины, потому что все решения уже приняты.

1 марта тогдашний спикер командования ВС ВСУ Игнат сообщал, что украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по воздушным и наземным целям на истребителях F-16, тренируют тактические приемы.

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