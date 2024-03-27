"Все йде за планом". Кулеба заявив, що F-16 з’являться в українському небі в середині літа

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Згідно з попередніми домовленостями, винищувачі F-16 мають з'явитися в небі України в середині літа. Про це на брифінгу у Варшаві повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами глави зовнішньополітичного відомства, спочатку планувалося, що F-16 з'являться в України в середині цього літа.

"Зараз все йде за планом. Але це дуже складне та заплутане питання, тому ніколи не знаєш, як усе може змінитися", – наголосив Кулеба.

Міністр розповів, що навчання пілотів та інженерів проходять "добре" і висловив подяку союзникам за організацію цього процесу.

Кулеба констатував, що буде потрібно ще більше тренувань, не тільки для пілотів, але й для інженерів та технічного персоналу, адже перехід з радянських літаків на винищувачі західного зразка вимагає змін у багатьох аспектах, зокрема навчанні, логістиці та філософії повітряного бою.

1 березня тодішній речник Повітряних сил Ігнат повідомляв, що українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по повітряних і наземних цілях на винищувачах F-16, тренують тактичні прийоми.

18 березня повідомлялося, що Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на авіабазі Фетешті.

20 березня речник Пентагону Райдер заявив, що надання Україні F-16 буде супроводжуватись певними обмеженнями, зокрема – не можна перетинати кордон Росії.

23 березня Міноборони Великої Британії показало фото першого випуску українських пілотів, що навчаються на F-16.

Читайте також: Міноборони Бельгії показало навчання українських пілотів на F-16 в Данії – відео