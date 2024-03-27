"Все идет по плану". Кулеба заявил, что F-16 появятся в украинском небе в середине лета

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Согласно предварительным договоренностям, истребители F-16 должны появиться в небе Украины в середине лета. Об этом на брифинге в Варшаве сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По словам главы внешнеполитического ведомства, первоначально планировалось, что F-16 появятся у Украины в середине этого лета.

"Сейчас все идет по плану. Но это очень сложный и запутанный вопрос, поэтому никогда не знаешь, как все может измениться", – подчеркнул Кулеба.

Министр рассказал, что обучение пилотов и инженеров проходят "хорошо" и выразил благодарность союзникам за организацию этого процесса.

Кулеба констатировал, что потребуется еще больше тренировок, не только для пилотов, но и для инженеров и технического персонала, ведь переход с советских самолетов на истребители западного образца требует изменений во многих аспектах, в том числе учебе, логистике и философии воздушного боя.

1 марта тогдашний представитель Воздушных сил Игнат сообщал, что украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по воздушным и наземным целям на истребителях F-16, тренируют тактические приемы.

18 марта сообщалось, что Румыния согласовала обучение 50 украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на авиабазе Фетешти.

20 марта представитель Пентагона Райдер заявил, что предоставление Украине F-16 будет сопровождаться определенными ограничениями, в частности – нельзя пересекать границу России.

23 марта Минобороны Великобритании показало фото первого выпуска украинских пилотов, обучающихся на F-16.

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