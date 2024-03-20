Спикер Пентагона о "красных линиях" для F-16: Защита Украины внутри суверенных границ

Патрик Райдер (Фото: EPA/ MICHAEL REYNOLDS)

Истребители F-16 будут сопровождать определенные ограничения, в частности – границу России. Предоставление Украине самолетов имеет целью сосредоточиться на защите территории Украины внутри границ. Об этом в интервью для Радио Свобода рассказал спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

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На вопрос журналиста, станет ли граница России для истребителей F-16 своеобразной "красной линией", Райдер отметил, что "предоставление Украине уникального воздушного потенциала, опять же, который имеет целью сосредоточиться на защите Украиной своей суверенной территории внутри суверенных границ Украины".

Представитель Пентагона отметил, что то, на чем фокусируется воздушная коалиция, – это обеспечение Украины подготовкой, необходимой ей для управления этими самолетами, а также доставкой F-16.

Издание NYT публиковало 11 марта статью, где указывалось, что менее чем полная украинская эскадрилья к лету этого года будет готова к боевым вылетам на истребителях F-16, однако на всех не хватит самолетов, ведь в то время, когда летчики вернутся в Украину, из 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками, будут поставлены только шесть F-16.

1 марта тогдашний представитель командования ВС ВСУ Игнат сообщал, что украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по воздушным и наземным целям на истребителях F-16, тренируют тактические приемы.

18 марта сообщалось, что Румыния согласовала обучение 50 украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на авиабазе Фетешти.

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