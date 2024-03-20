Речник Пентагону про "червоні лінії" для F-16: Захист України всередині суверенних кордонів

Патрік Райдер (Фото: EPA/ MICHAEL REYNOLDS)

Винищувачі F-16 будуть супроводжувати певні обмеження, зокрема – кордон Росії. Надання Україні літаків має на меті зосередитися на захисті території України всередині кордонів. Про це в інтерв’ю для Радіо Свобода розповів речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер.

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На питання журналіста, чи стане кордон Росії для винищувачів F-16 своєрідною "червоною лінією", Райдер наголосив, що "надання Україні унікального повітряного потенціалу, знову ж таки, який має на меті зосередитися на захисті Україною своєї суверенної території всередині суверенних кордонів України".

Речник Пентагону зазначив, що те, на чому фокусується повітряна коаліція, – це забезпечення України підготовкою, необхідною їй для керування цими літаками, а також доставленням F-16.

Видання NYT публікувало 11 березня статтю, де вказувалося, що менш ніж повна українська ескадрилья до літа цього року буде готова до бойових вильотів на винищувачах F-16, однак на всіх не вистачить літаків, адже на той час, коли льотчики повернуться в Україну, з 45 винищувачів, обіцяних європейськими союзниками, буде поставлено лише шість F-16.

1 березня тодішній речник командування ПС ЗСУ Ігнат повідомляв, що українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по повітряних і наземних цілях на винищувачах F-16, тренують тактичні прийоми.

18 березня повідомлялося, що Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на авіабазі Фетешті.

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