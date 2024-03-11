F-16 для Украины. Воздушные силы могут получить шесть из 45 истребителей в июле – NYT

Истребитель F-16 (Фото: EPA)

Менее чем полная украинская эскадрилья к лету этого года будет готова к боевым вылетам на истребителях F-16, однако на всех не хватит самолетов, ведь к тому времени, когда летчики вернутся в Украину, из 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено лишь шесть F-16. Об этом говорится в статье The New York Times.

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Издание отметило, что истребители F-16 готовы, инструкторы ждут в новом учебном центре в Румынии, но украинские летчики еще не прибыли. Но эта задержка "является свидетельством путаницы и хаоса, с которыми столкнулся военный альянс, спешащий поставить F-16".

Однако издание отметило: это не означает, что украинские летчики не готовятся. Ожидается, что 12 военных будут готовы к боевым вылетам на F-16 к лету 2024 года после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США.

Но к тому времени, когда летчики вернутся в Украину, из 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено только шесть F-16.

Издание отметило, что обучение украинских летчиков на сложных западных самолетах происходило с молниеносной скоростью.

NYT добавило, что процесс идет медленнее, чем рассчитывали Украина и ее союзники, поскольку военным приходится осваивать английский язык и западную военную практику, чтобы эффективно использовать F-16.

26 декабря 2023 года первая группа из шести украинских летчиков окончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

5 января 2024 года сообщалось, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.

15 февраля спикер Минобороны Павлюк сообщил, что на 19-м заседании в формате "Рамштайн" не обсуждался вопрос истребителей F-16 для Украины, так как все решения уже приняты.

1 марта спикер командования ВС ВСУ Игнат сообщал, что в украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по воздушным и наземным целям на истребителях F-16, тренируют тактические приемы.

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