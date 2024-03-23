Лондон показал фото выпуска первых пилотов ВСУ, обучающихся на F-16. Дальше – во Францию

Завершился один из этапов подготовки летчиков ВСУ в Великобритании

Обучение на F-16 (Фото - Минобороны Британии)

Группа украинских летчиков завершила один из этапов учений на западных истребителях F-16 в Великобритании. Министерство обороны Великобритании показало фото выпуска.

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"Выпуск первых украинских пилотов, прошедших интенсивную подготовку под руководством инструкторов Королевских воздушных сил. Теперь они перейдут к следующему этапу обучения во Франции", - сказано в сообщении.

Обучение на F-16 (Фото – Минобороны Британии)

Обучение на F-16 (Фото – Минобороны Британии)

Обучение на F-16 (Фото – Минобороны Британии)

Вчера в ведомстве сообщили, что 10 летчиков, почти полная эскадрилья украинских пилотов, завершили базовый курс обучения полетов на истребителях F-16 в Великобритании.

1 марта тогдашний спикер Воздушных сил Игнат сообщал, что украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по воздушным и наземным целям на истребителях F-16, тренируют тактические приемы.

18 марта сообщалось, что Румыния согласовала обучение 50 украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на авиабазе Фетешти.

20 марта представитель Пентагона Райдер заявил, что предоставление Украине F-16 будет сопровождаться определенными ограничениями, в частности – нельзя пересекать границу России.

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