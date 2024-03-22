F-16 для Украины. Британия провела базовую программу обучения еще 10 летчикам

F-16 (Фото: EPA)

Почти полная эскадрилья украинских летчиков завершила базовый курс обучения полетам на истребителях F-16 в Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

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По британским данным, летчики прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку. Теперь эта группа перейдет к продвинутой летной подготовке, которую проводят французские ВВС, а затем научится летать на истребителях F-16.

"В один прекрасный день они станут первой линией обороны, защищая небо Украины от путинских войск", – говорится в сообщении.

В британском правительстве подчеркнули, что эти усилия являются ключевым вкладом страны в коалицию по созданию авиационного потенциала, которую возглавляют США, Дания и Нидерланды и которая помогает создать военно-воздушные силы, состоящие из современных истребителей.

Издание NYT публиковало 11 марта статью, где указывалось, что менее чем полная украинская эскадрилья к лету этого года будет готова к боевым вылетам на истребителях F-16, однако на всех не хватит самолетов, ведь в то время, когда летчики вернутся в Украину, из 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками, будут поставлены только шесть F-16.

1 марта тогдашний представитель командования ВС ВСУ Игнат сообщал, что украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по воздушным и наземным целям на истребителях F-16, тренируют тактические приемы.

18 марта сообщалось, что Румыния согласовала обучение 50 украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на авиабазе Фетешти.

20 марта представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что истребители F-16 будут сопровождать определенные ограничения, в частности – граница России. Целью предоставления Украине самолетов является сосредоточение на защите территории Украины внутри границ.

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