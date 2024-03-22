F-16 для України. Британія провела базову програму навчання ще 10 льотчикам

Тепер ця група перейде до просунутої льотної підготовки, яку проводять французькі ВПС

F-16 (Фото: EPA)

Майже повна ескадрилья українських льотчиків завершила базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16 у Великій Британії. Про це повідомила пресслужба британського уряду.

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За британськими даними, льотчики пройшли базову льотну, наземну і мовну підготовку. Тепер ця група перейде до просунутої льотної підготовки, яку проводять французькі ВПС, а потім навчиться літати на винищувачах F-16.

"Одного чудового дня вони стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від путінських військ", – йдеться в повідомленні.

У британському уряді наголосили, що ці зусилля є ключовим внеском країни до коаліції зі створення авіаційного потенціалу, яку очолюють США, Данія та Нідерланди і яка допомагає створити військово-повітряні сили, що складаються із сучасних винищувачів.

Видання NYT публікувало 11 березня статтю, де вказувалося, що менш ніж повна українська ескадрилья до літа цього року буде готова до бойових вильотів на винищувачах F-16, однак на всіх не вистачить літаків, адже на той час, коли льотчики повернуться до України, з 45 винищувачів, обіцяних європейськими союзниками, буде поставлено лише шість F-16.

1 березня тодішній речник командування ПС ЗСУ Ігнат повідомляв, що українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по повітряних і наземних цілях на винищувачах F-16, тренують тактичні прийоми.

18 березня повідомлялося, що Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на авіабазі Фетешті.

20 березня речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що винищувачі F-16 будуть супроводжувати певні обмеження, зокрема – кордон Росії. Надання Україні літаків має на меті зосередитися на захисті території України всередині кордонів.

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