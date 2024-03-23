Британія показала фото випуску перших пілотів ЗСУ, що навчаються на F-16. Далі – до Франції

Завершився один із етапів підготовки льотчиків ЗСУ у Великій Британії

Навчання на F-16 (Фото - Міноборони Британії)

Група українських льотчиків завершила один із етапів навчань на західних винищувачів F-16 у Великій Британії. Міністерство оборони Великої Британії показало фото випуску.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Випуск перших українських пілотів, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських повітряних сил. Тепер вони перейдуть до наступного етапу навчання у Франції", – йдеться в повідомленні.

Навчання на F-16 (Фото – Міноборони Британії)

Навчання на F-16 (Фото – Міноборони Британії)

Навчання на F-16 (Фото – Міноборони Британії)

Вчора у відомстві повідомили, що 10 льотчиків, майже повна ескадрилья українських пілотів, завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16 у Великій Британії.

1 березня тодішній речник Повітряних сил Ігнат повідомляв, що українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по повітряних і наземних цілях на винищувачах F-16, тренують тактичні прийоми.

18 березня повідомлялося, що Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на авіабазі Фетешті.

20 березня речник Пентагону Райдер заявив, що надання Україні F-16 буде супроводжуватись певними обмеженнями, зокрема – не можна перетинати кордон Росії.

Дивіться також: Міноборони Бельгії показало навчання українських пілотів на F-16 в Данії – відео