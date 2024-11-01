США выделили Украине пакет военной помощи на $425 млн: список вооружения
Минобороны США 1 ноября объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи стоимостью $425 млн. Туда вошли, в том числе, ракеты и боеприпасы, говорится в пресс-релизе Пентагона.
Содержимое пакета следующее:
→ боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;
→ боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;
→ переносные ЗРК Stinger;
→ оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
→ ракеты класса "воздух – земля";
→ артиллерийские снаряды 155-мм и 105-мм;
→ тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW;
→ противотанковые системы Javelin и AT-4;
→ бронетранспортеры Stryker;
→ стрелковое оружие и патроны;
→ медицинское оборудование;
→ оборудование и боеприпасы для подрывных работ;
→ запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.
- 29 октября 2024 года стало известно, что Норвегия вместе с другими союзниками предоставляет около 120 млн евро для того, чтобы Украина получила еще одну систему Patriot от Румынии.
- Хорватия в рамках соглашения с Германией передаст Украине партию танков и боевых машин пехоты.
- Швейцария в свою очередь может пересмотреть запрет на реэкспорт оружия Украине.