США выделили Украине пакет военной помощи на $425 млн: список вооружения
Система NASAMS (Фото: Flickr)

Минобороны США 1 ноября объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи стоимостью $425 млн. Туда вошли, в том числе, ракеты и боеприпасы, говорится в пресс-релизе Пентагона.

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Содержимое пакета следующее:

боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;

переносные ЗРК Stinger;

оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

ракеты класса "воздух – земля";

артиллерийские снаряды 155-мм и 105-мм;

тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

бронетранспортеры Stryker;

стрелковое оружие и патроны;

медицинское оборудование;

оборудование и боеприпасы для подрывных работ;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

  • 29 октября 2024 года стало известно, что Норвегия вместе с другими союзниками предоставляет около 120 млн евро для того, чтобы Украина получила еще одну систему Patriot от Румынии.
  • Хорватия в рамках соглашения с Германией передаст Украине партию танков и боевых машин пехоты.
  • Швейцария в свою очередь может пересмотреть запрет на реэкспорт оружия Украине.
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