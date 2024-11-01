США выделили Украине пакет военной помощи на $425 млн: список вооружения

Это уже 69-й пакет от администрации действующего президента США Джо Байдена

Система NASAMS (Фото: Flickr)

Минобороны США 1 ноября объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи стоимостью $425 млн. Туда вошли, в том числе, ракеты и боеприпасы, говорится в пресс-релизе Пентагона.

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Содержимое пакета следующее:

→ боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;

→ боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;

→ переносные ЗРК Stinger;

→ оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

→ ракеты класса "воздух – земля";

→ артиллерийские снаряды 155-мм и 105-мм;

→ тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW;

→ противотанковые системы Javelin и AT-4;

→ бронетранспортеры Stryker;

→ стрелковое оружие и патроны;

→ медицинское оборудование;

→ оборудование и боеприпасы для подрывных работ;

→ запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

29 октября 2024 года стало известно, что Норвегия вместе с другими союзниками предоставляет около 120 млн евро для того, чтобы Украина получила еще одну систему Patriot от Румынии.

Хорватия в рамках соглашения с Германией передаст Украине партию танков и боевых машин пехоты.

Швейцария в свою очередь может пересмотреть запрет на реэкспорт оружия Украине.