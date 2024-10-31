Украина будет просить оружие у Южной Кореи – Зеленский
Украина обратится с официальным запросом к Южной Корее по поставкам оружия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.
По словам президента, до сих пор Киев и Сеул вели себя "достаточно осторожно" по отношению друг к другу. Украина не просила у Южной Кореи оружие, а страна оказывала денежную, гуманитарную и медицинскую помощь.
Но после того, как Северная Корея получила "официальный статус" людей, пришедших воевать против Украины, запрос Киева будет детальным.
"Мы будем говорить об оружии. Я не знаю, что мне ответит Южная Корея, но мы бы очень хотели, чтобы нам помогли. Да, включая и артиллерию, и противовоздушную оборону, и некоторые еще неофициальные важные вещи", – сказал президент.
Зеленский добавил, что обращение о военной помощи поступит вместе с его официальным представителем, который прибудет в Южную Корею в ближайшее время.
- 24 октября Юн Сок Йоль заявил, что Южная Корея будет поддерживать Украину на фоне сотрудничества Северной Кореи с Россией и не исключает потенциальную отправку оружия Киеву, если КНДР будет усиливать военную активность.
- 30 октября Южная Корея сообщила, что не планирует снабжать 155-мм снарядами Украины. Запроса от Киева не поступало.
- 31 октября в Сеуле заявили, что КНДР будет просить у России ядерные технологии в обмен на солдат.