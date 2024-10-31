Украина будет просить оружие у Южной Кореи – Зеленский

Президент рассказал, что речь будет идти об артснарядах, противовоздушной обороне и еще некоторых "важных вещах"

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина обратится с официальным запросом к Южной Корее по поставкам оружия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

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По словам президента, до сих пор Киев и Сеул вели себя "достаточно осторожно" по отношению друг к другу. Украина не просила у Южной Кореи оружие, а страна оказывала денежную, гуманитарную и медицинскую помощь.

Но после того, как Северная Корея получила "официальный статус" людей, пришедших воевать против Украины, запрос Киева будет детальным.

"Мы будем говорить об оружии. Я не знаю, что мне ответит Южная Корея, но мы бы очень хотели, чтобы нам помогли. Да, включая и артиллерию, и противовоздушную оборону, и некоторые еще неофициальные важные вещи", – сказал президент.

Зеленский добавил, что обращение о военной помощи поступит вместе с его официальным представителем, который прибудет в Южную Корею в ближайшее время.