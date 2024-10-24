Сеул не исключает, что Украина все же получит оружие: будет зависеть от действий КНДР
Южная Корея будет поддерживать Украину на фоне сотрудничества Северной Кореи и России и не исключает потенциальную отправку оружия Киеву, если КНДР будет усиливать военную активность. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель на брифинге с польским главой Анджеем Дудой.
"Хотя мы и придерживаемся принципа отказа от прямых поставок смертоносного оружия, мы также можем более гибко пересматривать нашу позицию в зависимости от уровня военной активности Северной Кореи", — сказал Юн Сок Ель.
Он подчеркнул, что Сеул не будет "сидеть сложа руки". И если КНДР отправит в Россию свой спецназ для участия в полномасштабной войне против Украины, то страна будет поддерживать Киев. Кроме того, Южная Корея намерена сотрудничать с партнерами, чтобы разработать контрмеры и обеспечить безопасность на Корейском полуострове.
Президент Южной Кореи назвал отправку солдат КНДР в Россию провокацией, которая, по его словам, угрожает глобальной безопасности за пределами Корейского полуострова и Европы.
С начала полномасштабной войны Сеул ни разу не поставил Украине оружие или боеприпасы, помощь заключалась исключительно в нелетальной поддержке. Также страна присоединилась к экономическим санкциям США против России.
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