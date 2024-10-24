Южная Корея заявила, что в КНДР изолировали семьи военных, которых отправили в Россию

Сеул заявил, что Пхеньян скрывает отправку военных КНДР от их семей

Ким Чен Ын с экипажами северокорейских танков "Чхонмахо" (Фото: KCNA)

В Северной Корее режим Ким Чен Ына изолировал семьи военных и офицеров, отправленных в Россию. Об этом сообщил депутат Национальной ассамблеи Южной Кореи Ли Сон Квей, пишет агентство Reuters.

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По словам парламентария, такие действия свидетельствуют о намерениях Ким Чен Ына скрыть факт отправки военных в Россию, чтобы они приняли участие в войне против Украины.

"Мы знаем, что северокорейские власти перемещают и изолируют их в определенном месте, чтобы эффективно контролировать их и тщательно скрыть слухи", – сказал он.

Законотворец добавляет, что согласно агентурным данным, Москва привлекла к учениям военных из КНДР немало переводчиков с корейского языка, чтобы эффективнее научить их управлять дронами и другой техникой.

"В России признают, что у северокорейских военных отличная физическая форма и моральный дух, но они не знают современной войны, в том числе о беспилотниках. Поэтому будет много жертв, если их развернут на линии фронта", — говорит Сон Квей.

Заявлениям южнокорейского депутата предшествовали слова начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что режим Ким Чен Ына может расстрелять семьи военных КНДР, если они потерпят поражение в Украине.