Пентагон впервые подтвердил присутствие солдат Северной Кореи в России

В США заявили, что намерены выяснить, что именно делают солдаты КНДР на территории России

Ллойд Остин (Фото: EPA)

В США появились доказательства того, что военные из Северной Кореи находятся в России, но пока неизвестно, что они там делают. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время общения с журналистами в Риме, передает Reuters.

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"Есть доказательства того, что в России находятся войска КНДР. Что именно они делают? Это еще предстоит выяснить. Это то, в чем нам нужно разобраться", – сказал он.

Других подробностей глава Пентагона не сообщал. Также он не раскрыл, какие доказательства появились в США и как давно. Несмотря на заявления президента Владимира Зеленского, данные Главного управления разведки и информацию от Южной Кореи в США до этого не подтверждали информацию о военных КНДР в рядах армии РФ.

В то же время в российских Telegram-каналах 23 октября появились фото, как утверждается, северокорейских офицеров. Они якобы гуляли по Красной Площади, а с ними фотографировались русские.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко сообщил, что зафиксировано перемещение военных КНДР с Дальнего Востока России вглубь страны. Он отметил, что Россия может сначала привлечь северокорейских солдат на Курском направлении.