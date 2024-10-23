Пентагон впервые подтвердил присутствие солдат Северной Кореи в России
В США появились доказательства того, что военные из Северной Кореи находятся в России, но пока неизвестно, что они там делают. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время общения с журналистами в Риме, передает Reuters.
"Есть доказательства того, что в России находятся войска КНДР. Что именно они делают? Это еще предстоит выяснить. Это то, в чем нам нужно разобраться", – сказал он.
Других подробностей глава Пентагона не сообщал. Также он не раскрыл, какие доказательства появились в США и как давно. Несмотря на заявления президента Владимира Зеленского, данные Главного управления разведки и информацию от Южной Кореи в США до этого не подтверждали информацию о военных КНДР в рядах армии РФ.
В то же время в российских Telegram-каналах 23 октября появились фото, как утверждается, северокорейских офицеров. Они якобы гуляли по Красной Площади, а с ними фотографировались русские.
В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко сообщил, что зафиксировано перемещение военных КНДР с Дальнего Востока России вглубь страны. Он отметил, что Россия может сначала привлечь северокорейских солдат на Курском направлении.
- 18 октября глава ГУР Буданов заявил, что в настоящее время почти 11 000 пехотинцев из Северной Кореи учатся на востоке РФ, чтобы воевать против Украины. Собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что КНДР предоставила России только пехоту, в Южной Корее утверждали, что среди этих военных есть и спецназовцы.
- 22 октября генсек НАТО заявил, что пока не может подтвердить сотрудничество России и КНДР. Но назвал эту возможность серьезной эскалацией.
- В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ может готовить две бригады солдат из КНДР для войны против Украины. Каждая из них может быть 6000 человек.
- Глава ГУР сообщил, что первые подразделения северокорейских солдат Россия может отправить в Курскую область уже 23 октября.