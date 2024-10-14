Северная Корея фактически включилась в войну против Украины – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

14 октября на заседании Ставки обсуждался вопрос фактического включения Северной Кореи в войну против Украины. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, были доклады Службы внешней разведки и Главного управления разведки Министерства обороны по поводу намерений россиян на осень и зиму.

"Все достаточно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также – отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны", – сказал Зеленский.

Также на Ставке обсудили отношения Украины с партнерами и вероятные шаги, которые могут "помочь нам обороняться и несмотря на все добиваться результата". Зеленский сказал, что в ответ дал конкретные задачи Силам безопасности и обороны, правительству и дипломатам.

"Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как нужно для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали. И это возможно. Именно так и будет", — подчеркнул президент.