Северная Корея фактически включилась в войну против Украины – Зеленский
14 октября на заседании Ставки обсуждался вопрос фактического включения Северной Кореи в войну против Украины. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам главы государства, были доклады Службы внешней разведки и Главного управления разведки Министерства обороны по поводу намерений россиян на осень и зиму.
"Все достаточно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также – отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны", – сказал Зеленский.
Также на Ставке обсудили отношения Украины с партнерами и вероятные шаги, которые могут "помочь нам обороняться и несмотря на все добиваться результата". Зеленский сказал, что в ответ дал конкретные задачи Силам безопасности и обороны, правительству и дипломатам.
"Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как нужно для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали. И это возможно. Именно так и будет", — подчеркнул президент.
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