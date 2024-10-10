The Guardian: Военные из КНДР помогают россиянам запускать баллистические ракеты KN-23
Военные инженеры из Северной Кореи помогают России запускать баллистические ракеты во время атак по Украине. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на неназванных собеседников в Киеве и Сеуле.
Собеседник в Украине рассказал, что десятки специалистов из КНДР находятся за российской линией фронта в командах, которые "поддерживают пусковые установки для ракет КN-23".
В материале говорится, что иностранцы и раньше воевали в Украине как наемники на стороне России, но если северокорейцы находятся на территории Украины, это будет первый случай, когда иностранное правительство отправило войска в поддержку российской агрессии.
8 октября руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко отреагировал на заявление Южной Кореи о том, что КНДР может направить военных в Украину для "поддержки" России.
Он сообщил, что военные КНДР в ограниченных количествах, преимущественно инженерные, осуществляют надзор за качеством и использованием северокорейского оружия российской армией.
"Некоторые уже погибли. Сами же боеприпасы и баллистические ракеты KN-23 преимущественно низкого качества, о чем эти военные рапортуют Ким Чен Ыну", – отметил Коваленко.
LIGA.net обратилась за комментарием к Главному управлению разведки Министерства обороны.
- 26 июня в Пентагоне заявляли, что северокорейские военные, которые прибудут "на помощь" российским оккупантам в Украину, станут "пушечным мясом".
- 4 октября стало известно, что в результате украинского ракетного удара вблизи временно оккупированного Донецка могли быть ликвидированы шесть северокорейских офицеров.