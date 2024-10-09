Украина ударила по арсеналу россиян под Брянском: там были ракеты из КНДР и авиабомбы

Утром 9 октября стало известно о взрывах и детонации в Брянской области, а в обед в Генштабе подтвердили успешный удар

Спутниковое фото - Генштаб ВСУ

В ночь на 9 октября Силы обороны поразили военный арсенал российских оккупантов в Брянской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Брянской области.

На территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе и те, которые поступили россиянам из КНДР, а также управляемые авиабомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом.

В Генштабе сообщили, что зафиксированы взрывы на территории объекта, известно о перекрытии местными властями дороги в районе арсенала. Результаты боевой работы уточняются.

О взрывах и детонации в Брянской области сообщалось утром 9 октября. Местные российские власти заявили, что регион атаковали беспилотники.

4 октября появились данные о дроновой атаке на Воронежскую область – на местных ресурсах публиковали видео пожара. Позже Генштаб подтветрил поражение базы горюче-смазочных материалов "Аннанефтепродукт".

Ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии в Крыму.

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