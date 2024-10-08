В Южной Корее заявили, что КНДР может направить военных в Украину для "поддержки" России
В Южной Корее опасаются, что Корейская народная демократическая республика (КНДР) может отправить своих солдат из регулярной армии в Украину для "поддержки России". Об этом заявил министр обороны страны Ким Йон Хен, передает Yonhap News Agency.
По его словам, если Северная Корея направит регулярные войска воевать против Украины на стороне России, это может стать последним признаком того, что страны углубили свое военное сотрудничество.
"Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна", — заявил министр обороны Южной Кореи на заседании парламента.
Ким Йон Хен также заявил, что недавняя информация об уничтожении офицеров из КНДР в районе оккупированного Донецка, скорее всего, соответствует действительности.
В Главном управлении разведки 4 октября подтвердили, что в результате удара по позициям россиян вблизи Донецка было уничтожено 20 российских оккупантов и шестеро офицеров из Северной Кореи.
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