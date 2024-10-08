В Южной Корее заявили, что КНДР может направить военных в Украину для "поддержки" России

В Южной Корее не исключают, что это может быть частью соглашения между Россией и КНДР

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

В Южной Корее опасаются, что Корейская народная демократическая республика (КНДР) может отправить своих солдат из регулярной армии в Украину для "поддержки России". Об этом заявил министр обороны страны Ким Йон Хен, передает Yonhap News Agency.

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По его словам, если Северная Корея направит регулярные войска воевать против Украины на стороне России, это может стать последним признаком того, что страны углубили свое военное сотрудничество.

"Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна", — заявил министр обороны Южной Кореи на заседании парламента.

Ким Йон Хен также заявил, что недавняя информация об уничтожении офицеров из КНДР в районе оккупированного Донецка, скорее всего, соответствует действительности.

В Главном управлении разведки 4 октября подтвердили, что в результате удара по позициям россиян вблизи Донецка было уничтожено 20 российских оккупантов и шестеро офицеров из Северной Кореи.