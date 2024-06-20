Белый дом прокомментировал визит Путина к Ким Чен Ыну: Россия собирает коалицию

В Белом доме уверены – это тоже свидетельствует о том, где оказалась Россия на мировой арене.

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: EPA)

В Белом доме считают официальный визит российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян и подписание с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном договора о стратегическом партнерстве "расширением партнерства". Об этом заявил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер, сообщает Укринформ.

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"Относительно встречи Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне и всей помпезности и пышности, отражающих тоталитарный характер режима в КНДР, очевидно, что речь идет о расширении партнерства", – утверждает он.

Карпентер уверен – это также свидетельствует о том, где оказалась Россия на мировой арене.

Он отметил, что ближайшими партнерами РФ стали Северная Корея, Иран, Сирия и "в определенной степени" Китай, "хоть и не предоставляет России оружия, но присылает много продукции двойного назначения для производства передовых систем вооружения".

По словам чиновника, речь идет, в частности, о нитроцеллюлозе для изготовления порохов, оптике, станках для российского ВПК. И это усиливает угрозу безопасности Украины и Европы в целом, отметил он.

"Это, в широком смысле, коалиция, которую собирает Россия", – подытожил представитель Белого дома и предложил сравнить ее с коалицией из 50 стран в Контактной группе по вопросам обороны Украины и с примерно 100 странами, которые "поддержали принципы Устава ООН в Швейцарии".

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс считает, что "причудливые" сцены визита российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею следует воспринимать как "предупреждение".

С вечера 18 июня Путин находился с визитом в КНДР. Оба диктатора подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами".

Нардеп от Слуги народа, председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко заявил LIGA.net , что для Украины это, по сути, ничего не меняет.

, что для Украины это, по сути, ничего не меняет. Постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что пока мировые лидеры обсуждали пути помощи Украине, российский диктатор готовился к обсуждению военных вооружений с северокорейским "коллегой".

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