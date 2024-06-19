Путин в КНДР. Запад боится, что Москва поможет ракетным и ядерным программам Пхеньяна

Путин заявил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: ЕРА/GAVRIIL GRIGOROV)

Североатлантический альянс опасается, что Россия может оказать помощь северокорейской ракетной и ядерной программам во время визита российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян. Об этом на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Генсек Альянса напомнил, что войну России против Украины подпитывают Китай, Иран и Северная Корея.

"Мы, конечно, озабочены потенциальной поддержкой, которую РФ оказывает КНДР, когда речь идет о поддержке ее ракетной и ядерной программ", – сказал Столтенберг.

С вечера 18 июня Путин находится с визитом в КНДР. Он уже встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Последний заявил, что отношения с РФ "вступают в период нового расцвета", а также отметил роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, выразил поддержку Москве в проведении войны против Украины.

Путин в свою очередь заявил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед. Последний раз кремлевский диктатор был с визитом в КНДР в 2000 году – в начале своей каденции.

В ноябре 2023 года Bloomberg писало, что стоимость поставок КНДР в Россию может достигать около $3 млрд.

4 января 2024 США подтвердили, что РФ получила баллистические ракеты от КНДР и применила их во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

Минобороны Южной Кореи тогда также сообщало, что Пхеньян может продать России новый тип баллистических ракет для использования Москвой в войне против Украины.

23 февраля ГУР Минобороны заявило, что КНДР отправила в Россию уже 1,5 млн артснарядов – вместо этого страна просит у Москвы ракетные технологии.

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