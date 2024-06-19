Візит Путіна до КНДР. Захід боїться, що Москва допоможе ракетній та ядерній програмам Пхеньяна

Путін заявив, що підготовлено новий фундаментальний документ, який ляже в основу відносин Росії та КНДР на довгі роки вперед

Кім Чен Ин та Володимир Путін (Фото: ЕРА/GAVRIIL GRIGOROV)

Північноатлантичний альянс побоюється, що Росія може надати допомогу північнокорейській ракетній та ядерній програмам під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Пхеньяну. Про це на пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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Генсек Альянсу нагадав, що війну Росії проти України підживлюють Китай, Іран та Північна Корея.

"Ми, звичайно, стурбовані потенційною підтримкою, яку РФ надає КНДР, коли йдеться про підтримку її ракетної та ядерної програм", – сказав Столтенберг.

З вечора 18 червня Путін перебуває з візитом у КНДР. Він вже зустрівся з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Останній заявив, що відносини з РФ "вступають у період нового розквіту", а також наголосив на ролі Росії у підтримці стратегічної стабільності та балансу у світі, висловив підтримку Москві у проведенні війни проти України.

Путін своєю чергою заявив, що підготовлено новий фундаментальний документ, який ляже в основу відносин двох держав на довгі роки вперед. Останній раз кремлівський диктатор був з візитом у КНДР у 2000 році – на початку своєї каденції.

У листопаді 2023 року Bloomberg писало, що вартість постачань КНДР до Росії може досягати близько $3 млрд.

4 січня 2024 року США підтвердили, що РФ отримала балістичні ракети від КНДР і застосувала їх під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

Міноборони Південної Кореї тоді також повідомляло, що Пхеньян може продати Росії новий тип балістичних ракет для використання Москвою у війні проти України.

23 лютого ГУР Міноборони заявило, що КНДР відправила в Росію вже 1,5 млн артснарядів – натомість країна просить у Москви ракетні технології.

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