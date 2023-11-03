Дипломатія зайва: Кім Чен Ин скорочує посольства і посилює зв'язки з РФ – Bloomberg

Кім Чен Ин почав масове скорочення посольств Північної Кореї, оскільки вони стали для нього менш "прибутковими", ніж дружба з Кремлем. Таку версію розглядає Bloomberg.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Офіційні медіа Північної Кореї повідомляють, що посольства країни в Уганді та Анголі ліквідовані, а МЗС сповістило, що "відповідно до мінливої глобальної ситуації та національної дипломатичної політики" ухвалено рішення про закриття дипломатичних місій у низці країн.

За даними японської Yomiuri, яка посилається на джерело, знайоме із внутрішньою політикою Північної Кореї, планується закрити консульство ПК у Гонконгу, більше десятка дипломатичних установ в Африці та інших країнах. Як повідомляє південнокорейська агенція Yonhap, у списках на закриття також посольство в Іспанії. До цього диппредставництва Північної Кореї діяли лише у 47 країнах світу.

У Південній Кореї вважають, що через глобальні санкції, введені проти Пхеньяна, у сусідній диктатурі "закінчуються гроші на підтримку роботи дипломатичних установ".

Водночас, пише видання, на адресу посольств Північної Кореї неодноразово звучали звинувачення у розробці незаконних схем для фінансування своєї роботи, придбання предметів розкоші для лідерів країни та поповнення держбюджету. Ще 1976 року Данія, Норвегія, Швеція та Фінляндія звинувачували північнокорейських дипломатів у незаконній контрабанді цигарок та спиртних напоїв для продажу на роздрібному ринку, а також у спробах контрабанди гашишу.

Крім того, закриття посольств збіглося в часі з активізацією "прибуткового бізнесу" Північної Кореї з відправкою боєприпасів до Росії.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея надіслала понад мільйон артилерійських снарядів для армії Росії. З вересня режим Кіма відправив близько 2000 контейнерів із військовою технікою, ці постачання, можливо, містили балістичні ракети малої дальності та переносні зенітні ракети, повідомило Yonhap.

Bloomberg вважає, що вартість цих постачань може орієнтовно досягати $3 млрд, що становить понад 10% економіки всієї Північної Кореї.

На думку одного з експертів видання, натомість Кремль, можливо, запропонував Кіму пакет допомоги, до якого увійдуть валюта, доступ до банківських систем, більш передові технології та допомога у закупівлях через "сірі схеми" компонентів, які можуть бути використані для виробництва зброї.

Така угода цілком може позбавити диктатуру необхідності утримувати "зайві" та "неприбуткові" посольства, вважає видання.

26 жовтня глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський Союз поставив Україні лише 300 000 снарядів з обіцяного мільйона, тоді як Північна Корея передала Росії вже 350 000 боєприпасів.

Раніше Bloomberg написав, що Євросоюз відстає від планів надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.