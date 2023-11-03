Дипломатия побоку: Ким Чен Ын сокращает посольства и усиливает связи с РФ – Bloomberg

Ким Чен Ын начал массовое сокращение посольств Северной Кореи, поскольку они стали для него менее "прибыльными", чем дружба с Кремлем. Такую версию рассматривает Bloomberg.

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Официальные медиа Северной Кореи сообщают, что посольства страны в Уганде и Анголе ликвидированы, а МИД написал, что "в соответствии с меняющейся глобальной обстановкой и национальной дипломатической политикой" принято решение о закрытии дипломатических миссий в ряде стран.

По данным японской Yomiuri, которая ссылается на источник, знакомый с внутренней политикой Северной Кореи, планируется закрыть консульство СК в Гонконге, более десятка дипломатических учреждений в Африке и других странах. Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, в списках на закрытие также посольство в Испании. До этого диппредставительства Северной Кореи действовали всего в 47 странах мира.

В Южной Корее считают, что из-за глобальных санкций, введенных против Пхеньяна, у соседней диктатуры "заканчиваются деньги на поддержание работы дипломатических учреждений".

При этом, пишет издание, в адрес посольств Северной Кореи неоднократно звучали обвинения в разработке незаконных схем для финансирования своей работы, приобретения предметов роскоши для лидеров страны и пополнения госбюджета. Еще в 1976 году Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия обвиняли северокорейских дипломатов в незаконной контрабанде сигарет и спиртных напитков для продажи на розничном рынке, а также в попытках контрабанды гашиша.

Кроме того, закрытие посольств совпало по времени с активизацией "доходного бизнеса" Северной Кореи с отправкой боеприпасов в Россию.

Ранее сообщалось, что Северная Корея отправила более миллиона артиллерийских снарядов для армии России. С сентября режим Кима отправил около 2000 контейнеров с военной техникой, эти поставки, возможно, предусматривали баллистические ракеты малой дальности и переносные зенитные ракеты, сообщило Yonhap.

Bloomberg считает, что стоимость этих поставок может ориентировочно достигать $3 млрд, что составляет более 10% экономики всей Северной Кореи.

По мнению одного из экспертов издания, взамен Кремль, возможно, предложил Киму пакет помощи, в который войдут валюта, доступ к банковским системам, более передовые технологии и помощь в закупках через "серые схемы" компонентов, которые могут быть использованы для производства оружия.

Такая сделка вполне может избавить диктатуру от необходимости содержать "лишние" и "неприбыльные" посольства, считает издание.

26 октября глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Европейский Союз поставил Украине только 300 000 снарядов из обещанного миллиона, в то время как Северная Корея передала России уже 350 000 боеприпасов.

Ранее Bloomberg написал, что Евросоюз отстает от планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года.

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