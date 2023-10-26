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ЕС поставил Украине 300 000 снарядов, КНДР поставила России уже 350 000 — глава МИД Литвы

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 13:36
ЕС поставил Украине 300 000 снарядов, КНДР поставила России уже 350 000 — глава МИД Литвы - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA/LUONG THAI LINH)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Европейский союз поставил Украине только 300 000 снарядов из обещанного миллиона. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, ЕС обещал Украине 1 000 000 артиллерийских снарядов, но на данный момент поставлено только 300 000 — тем временем Северная Корея передала России 350 000 боеприпасов. 

"У нас определенно есть ресурсы, чтобы превзойти Северную Корею. Мы должны перестать замирать в свете фар, пока гибнут храбрые украинцы", — заявил Ландсбергис.

Ранее издание Bloomberg написало, что Евросоюз отстает от планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года. 

Глава Службы военной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг говорил, что артиллерийских снарядов у России хватит на год войны низкой интенсивности.

Читайте также: Главы МИД ЕС согласовали увеличение фонда, помогающего Украине оружием, на 3,5 млрд евро

Дмитрий Гриниченко
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