ЕС поставил Украине 300 000 снарядов, КНДР поставила России уже 350 000 — глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Европейский союз поставил Украине только 300 000 снарядов из обещанного миллиона. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, ЕС обещал Украине 1 000 000 артиллерийских снарядов, но на данный момент поставлено только 300 000 — тем временем Северная Корея передала России 350 000 боеприпасов.

"У нас определенно есть ресурсы, чтобы превзойти Северную Корею. Мы должны перестать замирать в свете фар, пока гибнут храбрые украинцы", — заявил Ландсбергис.

Ранее издание Bloomberg написало, что Евросоюз отстает от планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года.

Глава Службы военной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг говорил, что артиллерийских снарядов у России хватит на год войны низкой интенсивности.

В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, который предполагает закупку 1 млн снарядов до конца года.

Rheinmetall делает еще 100 000 снарядов калибра 155 мм для ВСУ.

Министр о темпах производства оружия: Снарядов уже больше, но еще мало, дронов – тысячи.

Читайте также: Главы МИД ЕС согласовали увеличение фонда, помогающего Украине оружием, на 3,5 млрд евро

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.