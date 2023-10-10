Rheinmetall делает еще 100 000 снарядов калибра 155 мм для ВСУ

Оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что получил от правительства Германии заказ на более чем 100 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм для ВСУ.

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Это уже третий контракт на боеприпасы "в рамках существующего рамочного заказа правительства Германии", он предусматривает поставку более 100 000 снарядов калибра 155 мм. Эти снаряды будут произведены новой испанской дочерней компанией Rheinmetall Expal Munitions.

В заказ входят также осколочно-фугасные снаряды DM 121.

До конца 2023 года будут отгружены "десятки тысяч" снарядов, полностью заказ будет выполнен в 2024 году.

Стоимость контракта не раскрывается, однако сказано, что она "находится в середине трехзначного диапазона миллионов евро" (то есть, ориентировочно от 300 млн до 700 млн евро).

Концерн подчеркивает, что "хотя заказчиком является правительство Германии, все боеприпасы предназначены для Украины".

18 июля 2023 года бундесвер и Rheinmetall подписали рамочный контракт на поставку сотен тысяч артиллерийских снарядов на сумму около 1,2 млрд евро. Снаряды предназначены для пополнения запасов бундесвера, существенная часть которых была передана в виде военной помощи Украине.

6 октября Rheinmetall сообщил, что сделает для ВСУ "десятки тысяч снарядов L15", а для бундесвера 155-мм снаряды Assegai.

16 июня в Rheinmetall заявили, что рассчитывают заключить с правительством Германии многомиллиардный контракт на поставку Украине боеприпасов для зенитных установок Gepard.

6 июля бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку дополнительных боеприпасов для САУ Panzerhaubitze 2000, боевого танка Leopard 2 и боевой машины пехоты Puma для нужд бундесвера и военной помощи Украине.

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