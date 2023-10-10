Rheinmetall робить ще 100 000 снарядів калібру 155 мм для ЗСУ

Оборонний концерн Rheinmetall повідомив, що отримав від уряду Німеччини замовлення на більш ніж 100 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм для ЗСУ.

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Це вже третій контракт на боєприпаси "в рамках наявного рамкового замовлення уряду Німеччини", він передбачає постачання понад 100 000 снарядів калібру 155 мм. Ці снаряди будуть виготовлені новою іспанською дочірньою компанією Rheinmetall Expal Munitions.

У замовлення входять також уламково-фугасні снаряди DM 121.

До кінця 2023 року буде відвантажено "десятки тисяч" снарядів, повністю замовлення буде виконане у 2024 році.

Вартість контракту не розкривається, проте сказано, що вона "перебуває в середині тризначного діапазону мільйонів євро" (тобто, орієнтовно від 300 млн до 700 млн євро).

Концерн наголошує, що "хоча замовником є уряд Німеччини, всі боєприпаси призначені для України".

18 липня 2023 року бундесвер і Rheinmetall підписали рамковий контракт на постачання сотень тисяч артилерійських снарядів на суму близько 1,2 млрд євро. Снаряди призначені для поповнення запасів бундесверу, значну частину яких було передано у вигляді військової допомоги Україні.

6 жовтня Rheinmetall повідомив, що зробить для ЗСУ "десятки тисяч снарядів L15", а для бундесверу 155-мм снаряди Assegai.

16 червня у Rheinmetall заявили, що розраховують укласти з урядом Німеччини багатомільярдний контракт на постачання Україні боєприпасів для зенітних установок Gepard.

6 липня бюджетний комітет Бундестагу схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для САУ Panzerhaubitze 2000, бойового танка Leopard 2 і бойової машини піхоти Puma для потреб бундесверу та військової допомоги Україні.

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