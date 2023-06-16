Снаряди для України: найближчим часом Rheinmetall отримає багатомільярдний контракт

Концерн Rheinmetall розраховує укласти з урядом Німеччини багатомільярдний контракт на постачання Україні боєприпасів для зенітних установок Gepard. Про це заявив генеральний директор концерну Армін Паппергер, повідомляє Reuters.

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Згідно з інтерв'ю Паппергера журналістам Reuters, контракт передбачається підписати вже найближчими тижнями, а перші постачання 35-мм снарядів для зенітних знарядь Gepard будуть відправлені до України вже в липні.

"Уряд замовив 300 000 таких боєприпасів. Цього року ми неодмінно поставимо від 40 000 до 60 000", – додав Паппергер.

Rheinmetall запустив власну виробничу лінію 35 мм боєприпасів для Gepard після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт в Україну снарядів її виробництва.

Паппергер сказав, що сума угоди складе кілька мільярдів євро і про неї буде офіційно оголошено у найближчі шість тижнів.

За словами Паппергера, протягом усього року він чекає на укладання його компанією оборонних замовлень з транспортних засобів, боєприпасів, електроніки та радіолокаційних систем на суму "двозначної кількості мільярдів євро".

Агентство зазначає, що після цієї заяви акції Rheinmetall зросли на 3,6%.

Паппергер заявив також, що найближчими місяцями НАТО опублікує максимально точні орієнтири, наскільки потрібно збільшити промислові потужності, "щоб забезпечити безпеку Європи та НАТО протягом наступних 10 років".

7 червня з'явилася інформація, що Rheinmetall готує до транспортування в Україні додаткові 20 БМП Marder.

15 червня повідомлялося, що Rheinmetall поставив ВСУ ще 14 основних бойових танків Leopard 2, які оплатили Данія і Нідерланди.

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