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Снаряды для Украины: в ближайшее время Rheinmetall получит многомиллиардный контракт

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 12:32
Снаряды для Украины: в ближайшее время Rheinmetall получит многомиллиардный контракт - Фото
Зенитная установка Gepard (Фото - EPA)

Концерн Rheinmetall рассчитывает заключить с правительством Германии многомиллиардный контракт на поставку Украине боеприпасов для зенитных установок Gepard. Об этом заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер, сообщает Reuters.

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Согласно интервью Паппергера журналистам Reuters, контракт предполагается подписать уже в ближайшие недели, а первые поставки 35-мм снарядов для зенитных орудий Gepard будут отправлены в Украину уже в июле.

"Правительство заказало 300 000 таких боеприпасов. В этом году мы непременно поставим от 40 000 до 60 000", — добавил Паппергер.

Rheinmetall запустил собственную производственную линию 35-мм боеприпасов для Gepard после того, как Швейцария отказалась разрешить экспорт в Украину снарядов ее производства.

Паппергер сказал, что сумма сделки составит несколько миллиардов евро и о ней будет официально объявлено в ближайшие шесть недель.

По словам Паппергера, в течение всего года он ожидает заключения его компанией оборонных заказов по транспортным средствам, боеприпасам, электронике и радиолокационным системам на сумму "двузначного числа миллиардов евро".

Агентство отмечает, что после этого заявления акции Rheinmetall выросли на 3,6%.

Паппергер заявил также, что в ближайшие месяцы НАТО опубликует максимально точные ориентиры, насколько потребуется увеличить промышленные мощности, "чтобы обеспечить безопасность Европы и НАТО в течение следующих 10 лет".

Сергей Бережной
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Германиябоеприпасыконтрактоборонная промышленностьRheinmetallGepard
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