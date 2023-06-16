Снаряды для Украины: в ближайшее время Rheinmetall получит многомиллиардный контракт
Концерн Rheinmetall рассчитывает заключить с правительством Германии многомиллиардный контракт на поставку Украине боеприпасов для зенитных установок Gepard. Об этом заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер, сообщает Reuters.
Согласно интервью Паппергера журналистам Reuters, контракт предполагается подписать уже в ближайшие недели, а первые поставки 35-мм снарядов для зенитных орудий Gepard будут отправлены в Украину уже в июле.
"Правительство заказало 300 000 таких боеприпасов. В этом году мы непременно поставим от 40 000 до 60 000", — добавил Паппергер.
Rheinmetall запустил собственную производственную линию 35-мм боеприпасов для Gepard после того, как Швейцария отказалась разрешить экспорт в Украину снарядов ее производства.
Паппергер сказал, что сумма сделки составит несколько миллиардов евро и о ней будет официально объявлено в ближайшие шесть недель.
По словам Паппергера, в течение всего года он ожидает заключения его компанией оборонных заказов по транспортным средствам, боеприпасам, электронике и радиолокационным системам на сумму "двузначного числа миллиардов евро".
Агентство отмечает, что после этого заявления акции Rheinmetall выросли на 3,6%.
Паппергер заявил также, что в ближайшие месяцы НАТО опубликует максимально точные ориентиры, насколько потребуется увеличить промышленные мощности, "чтобы обеспечить безопасность Европы и НАТО в течение следующих 10 лет".
- 7 июня появилась информация, что Rheinmetall готовит для транспортировки в Украину дополнительные 20 БМП Marder.
- 15 июня сообщалось, что Rheinmetall поставит ВСУ еще 14 основных боевых танков Leopard 2, которые оплатили Дания и Нидерланды.
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