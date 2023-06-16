Снаряды для Украины: в ближайшее время Rheinmetall получит многомиллиардный контракт

Концерн Rheinmetall рассчитывает заключить с правительством Германии многомиллиардный контракт на поставку Украине боеприпасов для зенитных установок Gepard. Об этом заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер, сообщает Reuters.

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Согласно интервью Паппергера журналистам Reuters, контракт предполагается подписать уже в ближайшие недели, а первые поставки 35-мм снарядов для зенитных орудий Gepard будут отправлены в Украину уже в июле.

"Правительство заказало 300 000 таких боеприпасов. В этом году мы непременно поставим от 40 000 до 60 000", — добавил Паппергер.

Rheinmetall запустил собственную производственную линию 35-мм боеприпасов для Gepard после того, как Швейцария отказалась разрешить экспорт в Украину снарядов ее производства.

Паппергер сказал, что сумма сделки составит несколько миллиардов евро и о ней будет официально объявлено в ближайшие шесть недель.

По словам Паппергера, в течение всего года он ожидает заключения его компанией оборонных заказов по транспортным средствам, боеприпасам, электронике и радиолокационным системам на сумму "двузначного числа миллиардов евро".

Агентство отмечает, что после этого заявления акции Rheinmetall выросли на 3,6%.

Паппергер заявил также, что в ближайшие месяцы НАТО опубликует максимально точные ориентиры, насколько потребуется увеличить промышленные мощности, "чтобы обеспечить безопасность Европы и НАТО в течение следующих 10 лет".

7 июня появилась информация, что Rheinmetall готовит для транспортировки в Украину дополнительные 20 БМП Marder.

15 июня сообщалось, что Rheinmetall поставит ВСУ еще 14 основных боевых танков Leopard 2, которые оплатили Дания и Нидерланды.

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