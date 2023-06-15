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Дания и Нидерланды купили для Украины еще 14 танков Leopard 2 – Handelsblatt

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 18:09
Дания и Нидерланды купили для Украины еще 14 танков Leopard 2 – Handelsblatt - Фото
Фото: EPA

Дания и Нидерланды профинансировали поставку еще 14 танков Leopard 2 для Украины. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в НАТО.

Как отмечается, компания Rheinmetall поставит Вооруженным Силам Украины еще 14 основных боевых танков Leopard 2. Их оплатили Дания и Нидерланды.

По данным источников, контракты на новую поставку уже заключены. Две страны предоставили трехзначную миллионную сумму. В этом также участвовало федеральное правительство Германии, которое должно дать согласие на экспорт военной техники.

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Наталья Медведева
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