Дания и Нидерланды купили для Украины еще 14 танков Leopard 2 – Handelsblatt

Дания и Нидерланды профинансировали поставку еще 14 танков Leopard 2 для Украины. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в НАТО.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, компания Rheinmetall поставит Вооруженным Силам Украины еще 14 основных боевых танков Leopard 2. Их оплатили Дания и Нидерланды.

По данным источников, контракты на новую поставку уже заключены. Две страны предоставили трехзначную миллионную сумму. В этом также участвовало федеральное правительство Германии, которое должно дать согласие на экспорт военной техники.

13 мая на фоне сообщений об уничтоженных в Украине танках Leopard 2 министр обороны Германии Борис Писториус пообещал увеличить поставки танков Leopard 1 для ВСУ.

14 июня заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что любую военную технику можно уничтожить, однако западные образцы с точки зрения сохранения жизни солдат гораздо более технологичны.

Читайте также: "Это война, а на войне потери неизбежны": Остин о потерях при наступлении ВСУ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.