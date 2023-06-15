Дания и Нидерланды купили для Украины еще 14 танков Leopard 2 – Handelsblatt
15.06.2023, 18:09
Фото: EPA
Дания и Нидерланды профинансировали поставку еще 14 танков Leopard 2 для Украины. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в НАТО.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Как отмечается, компания Rheinmetall поставит Вооруженным Силам Украины еще 14 основных боевых танков Leopard 2. Их оплатили Дания и Нидерланды.
По данным источников, контракты на новую поставку уже заключены. Две страны предоставили трехзначную миллионную сумму. В этом также участвовало федеральное правительство Германии, которое должно дать согласие на экспорт военной техники.
- 13 мая на фоне сообщений об уничтоженных в Украине танках Leopard 2 министр обороны Германии Борис Писториус пообещал увеличить поставки танков Leopard 1 для ВСУ.
- 14 июня заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что любую военную технику можно уничтожить, однако западные образцы с точки зрения сохранения жизни солдат гораздо более технологичны.
Читайте также: "Это война, а на войне потери неизбежны": Остин о потерях при наступлении ВСУ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии