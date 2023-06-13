UA EN
UA EN
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия обещает Украине больше танков Leopard

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 10:15
Германия обещает Украине больше танков Leopard - Фото
Борис Писториус (Фото: ЭРА)

На фоне сообщений об уничтоженных в Украине танках Leopard 2 министр обороны Германии Борис Писториус пообещал увеличить поставки танков Leopard 1 для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает местное издание NTV.

"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя. Но то, что мы делаем, мы продолжим поставлять больше отремонтированных танков Leopard 1 A5 с июля и дальше", – подчеркнул он.

По словам Писториуса, до конца 2023 года Германия планирует передать Украине более 100 танков.

Несмотря на то, что глава Минобороны Германии не подтвердил подлинность фото и видео, на которых якобы изображены уничтоженные российскими оккупантами танки Leopard 2, он отметил важность дальнейшей поддержки Украины.

"К сожалению, природа войны такова, что оружие уничтожается, танки уничтожаются и люди погибают. Вот почему наша поддержка Украины так важна", – сказал министр.

Ранее в Минобороны Германии прокомментировали информацию о якобы уничтожении в Украине немецких танков Leopard. В ведомстве заявили, что правительство не может этого ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку не располагает такими данными.

  • 13 мая 2023 года Германия объявила о новом пакете помощи, в который вошли 30 танков Leopard 1, 20 БМП Marder и 18 гаубиц.
  • 7 июня 2023 года Минобороны РФ показало видео с уничтожением комбайнов, выдав их за танки Leopard.

Читайте также: Более сотни "Леопардов". У Кулебы показали танки, которые получит Украина – видео, фото

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германиявойнатанквоенная помощьLeopard 2Leopard 1борис писториус
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 