Германия обещает Украине больше танков Leopard

На фоне сообщений об уничтоженных в Украине танках Leopard 2 министр обороны Германии Борис Писториус пообещал увеличить поставки танков Leopard 1 для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает местное издание NTV.

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"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя. Но то, что мы делаем, мы продолжим поставлять больше отремонтированных танков Leopard 1 A5 с июля и дальше", – подчеркнул он.

По словам Писториуса, до конца 2023 года Германия планирует передать Украине более 100 танков.

Несмотря на то, что глава Минобороны Германии не подтвердил подлинность фото и видео, на которых якобы изображены уничтоженные российскими оккупантами танки Leopard 2, он отметил важность дальнейшей поддержки Украины.

"К сожалению, природа войны такова, что оружие уничтожается, танки уничтожаются и люди погибают. Вот почему наша поддержка Украины так важна", – сказал министр.

Ранее в Минобороны Германии прокомментировали информацию о якобы уничтожении в Украине немецких танков Leopard. В ведомстве заявили, что правительство не может этого ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку не располагает такими данными.

13 мая 2023 года Германия объявила о новом пакете помощи, в который вошли 30 танков Leopard 1, 20 БМП Marder и 18 гаубиц.

7 июня 2023 года Минобороны РФ показало видео с уничтожением комбайнов, выдав их за танки Leopard.

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