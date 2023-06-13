Германия обещает Украине больше танков Leopard
На фоне сообщений об уничтоженных в Украине танках Leopard 2 министр обороны Германии Борис Писториус пообещал увеличить поставки танков Leopard 1 для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает местное издание NTV.
"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя. Но то, что мы делаем, мы продолжим поставлять больше отремонтированных танков Leopard 1 A5 с июля и дальше", – подчеркнул он.
По словам Писториуса, до конца 2023 года Германия планирует передать Украине более 100 танков.
Несмотря на то, что глава Минобороны Германии не подтвердил подлинность фото и видео, на которых якобы изображены уничтоженные российскими оккупантами танки Leopard 2, он отметил важность дальнейшей поддержки Украины.
"К сожалению, природа войны такова, что оружие уничтожается, танки уничтожаются и люди погибают. Вот почему наша поддержка Украины так важна", – сказал министр.
Ранее в Минобороны Германии прокомментировали информацию о якобы уничтожении в Украине немецких танков Leopard. В ведомстве заявили, что правительство не может этого ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку не располагает такими данными.
- 13 мая 2023 года Германия объявила о новом пакете помощи, в который вошли 30 танков Leopard 1, 20 БМП Marder и 18 гаубиц.
- 7 июня 2023 года Минобороны РФ показало видео с уничтожением комбайнов, выдав их за танки Leopard.
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