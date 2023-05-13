Германия передаст Украине 12 установок IRIS-T, 30 танков Leopard 1, 20 Marder и 18 гаубиц

Германия передаст Украине новый пакет военной помощи на 2,7 млрд евро — это будет крупнейшей поставкой с начала большой войны. Об этом сообщило издание Spiegel.

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Немцы пишут, что правительство Олафа Шольца готовит крупнейший пакет военной помощи, в который войдут 20 боевых машин пехоты Marder, 30 танков Leopard 1, 18 колесных гаубиц, 12 пусковых установок системы противовоздушной обороны IRIS-T и сотни управляемых ракет к ним.

Запланирована поставка 200 разведывательных беспилотников, чтобы Силы обороны Украины могли лучше выявлять позиции россиян.

Кроме этого, Германия передаст 100 бронемашин для транспортировки войск на фронт и более 100 машин логистической поддержки.

В Берлине также намерены "существенно" модернизировать украинскую ПВО.

27 марта 2023 года в СМИ появились сообщения о том, что в Украину уже прибыли 18 танков Leopard 2 из Германии. Вскоре информация была официально подтверждена.

23 апреля Испания отправила в Украину первую партию Leopard 2.

Немецкая оружейная компания Rheinmetall строит логистический центр в Румынии недалеко от границы с Украиной, чтобы ремонтировать и обслуживать танки и самоходные артиллерийские установки.

Оборонные компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в начале мая во внесудебном порядке уладили разногласия по правам интеллектуальной собственности на разработки, связанные с танком Leopard 2.

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