UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Все обещанные Германией танки Leopard 2 прибыли в Украину – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 17:51
Все обещанные Германией танки Leopard 2 прибыли в Украину – Spiegel - Фото
Танк Leopard 2 (фото - ЕРА)

В Украину уже прибыли 18 танков Leopard 2 от Германии. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, ссылаясь на свои источники.

"Приблизительно через два месяца после того, как правительство Германии приняло решение о поставках тяжелых боевых танков, время наступило: согласно информации Spiegel, танки Leopard 2 из Германии были переданы Украине", – говорится в материале.

По данным СМИ, танки покинули Германию в конце прошлой недели и уже переданы на границе с Украиной. В зону боевых действий также прибыли около 40 боевых машин пехоты Marder, отмечают журналисты.

В конце января Германия объявила, что передаст ВСУ 14 Leopard 2, но позже министр обороны ФРГ Борис Писториус решил увеличить общее количество с 14 до 18 танков.

  • 13 марта сообщалось, что украинские военные, которые приехали в Германию для боевой подготовки на танке Leopard 2, завершают обучение.
  • Кроме Leopard 2, Украина должна получить от Германии танки Leopard 1. Правительство выдало немецким производителям лицензию на поставку Украины до 178 танков Leopard 1A5.

Смотрите также: Машингверы, "Барсуки", запчасти для Leopard 2 и Marder, сенсоры: новые поставки из Германии

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия танк военная помощь Leopard Marder Leopard 2
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 