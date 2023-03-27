Все обещанные Германией танки Leopard 2 прибыли в Украину – Spiegel
В Украину уже прибыли 18 танков Leopard 2 от Германии. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, ссылаясь на свои источники.
"Приблизительно через два месяца после того, как правительство Германии приняло решение о поставках тяжелых боевых танков, время наступило: согласно информации Spiegel, танки Leopard 2 из Германии были переданы Украине", – говорится в материале.
По данным СМИ, танки покинули Германию в конце прошлой недели и уже переданы на границе с Украиной. В зону боевых действий также прибыли около 40 боевых машин пехоты Marder, отмечают журналисты.
В конце января Германия объявила, что передаст ВСУ 14 Leopard 2, но позже министр обороны ФРГ Борис Писториус решил увеличить общее количество с 14 до 18 танков.
- 13 марта сообщалось, что украинские военные, которые приехали в Германию для боевой подготовки на танке Leopard 2, завершают обучение.
- Кроме Leopard 2, Украина должна получить от Германии танки Leopard 1. Правительство выдало немецким производителям лицензию на поставку Украины до 178 танков Leopard 1A5.
Смотрите также: Машингверы, "Барсуки", запчасти для Leopard 2 и Marder, сенсоры: новые поставки из Германии
Комментарии