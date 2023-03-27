Все обещанные Германией танки Leopard 2 прибыли в Украину – Spiegel

В Украину уже прибыли 18 танков Leopard 2 от Германии. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, ссылаясь на свои источники.

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"Приблизительно через два месяца после того, как правительство Германии приняло решение о поставках тяжелых боевых танков, время наступило: согласно информации Spiegel, танки Leopard 2 из Германии были переданы Украине", – говорится в материале.

По данным СМИ, танки покинули Германию в конце прошлой недели и уже переданы на границе с Украиной. В зону боевых действий также прибыли около 40 боевых машин пехоты Marder, отмечают журналисты.

В конце января Германия объявила, что передаст ВСУ 14 Leopard 2, но позже министр обороны ФРГ Борис Писториус решил увеличить общее количество с 14 до 18 танков.

13 марта сообщалось, что украинские военные, которые приехали в Германию для боевой подготовки на танке Leopard 2, завершают обучение.

Кроме Leopard 2, Украина должна получить от Германии танки Leopard 1. Правительство выдало немецким производителям лицензию на поставку Украины до 178 танков Leopard 1A5.

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Оксана Житнюк

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