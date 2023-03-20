БМП Marder уже направляются в Украину – министр обороны Германии

Немецкие боевые машины пехоты Marder уже направляются в Украину. Об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус в кулуарах встречи министров иностранных дел и обороны ЕС в понедельник в Брюсселе, передает CNN.

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Писториус отметил, что поставки БМП Marder уже происходят, но о конкретных датах, когда они будут в Украине и окажутся на поле боя, не сказал.

СПРАВКА. Marder – немецкая боевая машина пехоты (БМП). Разработана в 1966-1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу ВС ФРГ. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни. Еще один 7,62-мм пулемет MG3A1 расположен на крыше десантного отделения и имеет дистанционное управление.

В начале января 2023-го федеральное правительство Германии объявило о намерении передать Украине 40 БМП Marder.

В феврале крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall пообещал, что первые 20 БМП Marder для Украины будут готовы к концу марта, а первая партия боеприпасов для зенитных систем Gepard – к июлю.

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Оксана Житнюк

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