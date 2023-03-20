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БМП Marder уже направляются в Украину – министр обороны Германии

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 16:52
БМП Marder уже направляются в Украину – министр обороны Германии - Фото
Marder (фото - ЕРА)

Немецкие боевые машины пехоты Marder уже направляются в Украину. Об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус в кулуарах встречи министров иностранных дел и обороны ЕС в понедельник в Брюсселе, передает CNN.

Писториус отметил, что поставки БМП Marder уже происходят, но о конкретных датах, когда они будут в Украине и окажутся на поле боя, не сказал.

СПРАВКА. Marder – немецкая боевая машина пехоты (БМП). Разработана в 1966-1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу ВС ФРГ. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни. Еще один 7,62-мм пулемет MG3A1 расположен на крыше десантного отделения и имеет дистанционное управление.

Смотрите также фото: Писториус приехал проверить обучение ВСУ на Leopard и Marder. Говорит, все по плану

Оксана Житнюк
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Германия военная помощь Marder борис писториус
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