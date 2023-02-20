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Rheinmetall обещает первые Marder для Украины до апреля, боеприпасы для Gepard – до июля

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 20:53
Rheinmetall обещает первые Marder для Украины до апреля, боеприпасы для Gepard – до июля - Фото
Marder (фото - ЕРА)

Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall пообещал, что первые двадцать БМП Marder для Украины будут готовы к концу марта, а первая партия боеприпасов для зениток Gepard – до июля. Об этом сказал гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, пишет CNN.

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Отвечая на призыв министра обороны Германии Бориса Писториуса увеличить производство боеприпасов, директор Rheinmetall заявил, что его компания удвоила мощности и даже утроила в некоторых секторах.

"По производству оружия – склад заполнен. Мы работаем на полную мощность и можем увеличить его путем дополнительного изменения", – сказал он. Главное, чтобы были контракты, добавил Паппергер.

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Андрій Водяний
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Германия боеприпасы бмп военная помощь Rheinmetall Marder Gepard
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